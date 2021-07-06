الشرطة تحقق مع الشعراوي بتهمة ضرب لص حاول سرقة سيارته

المصدر: دبي ـ إيهاب زهدي

يخضع ستيفان الشعراوي لاعب روما، للتحقيق من قبل الشرطة الإيطالية بعد مشاجرة مزعومة مع لص حاول سرقة سيارته في فبراير الماضي.

وذكرت صحيفة «كورييري ديلا سيرا» الإيطالية، أن اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً، والذي خاض 29 مباراة دولية مع إيطاليا، تسبب في إصابات خطيرة لخوسيه كارلوس أليجا ساغرديا، 30 عاماً.

وأشارت الصحيفة إلى أن ساغرديا، تلقى حكماً بالسجن لمدة عام وستة أشهر، بتهمة محاولة السرقة، لكن الشعراوي ومحاميه، ينتظر دعوتهما لتحقيقات أخرى بشأن حادثة السرقة خلال الشهر الجاري.

وأوضحت الصحيفة، أن الشعراوي، يزعم أنه رصد ساغرديا، يقتحم نافذة سيارته اللامبورغيني، بينما كان يلعب ألعاب الفيديو مع زميله السابق في المنتخب الإيطالي أليسيو سيرسي في 12 فبراير 2021.

وهرع الشعراوي خارج الباب لمطاردة اللص، وقام بتثبيته على الأرض، فيما ادعت محامية المتهم فيرونيكا باتورزو، أن موكلها تعرض للضرب، وتقدمت بشكوى ضد اللاعب، والذي يستند بدوره إلى شاهدين أكدا أن ساغرديا، لكم نفسه في وجهه عندما فوجئ بالشعراوي.

وكانت آخر مرة لعب فيها الشعراوي مع منتخب إيطاليا في مارس الماضي، لكن لم يتم اختياره ضمن تشكيلة روبرتو مانشيني لكأس أمم أوروبا «يورو 2020»، علماً أنه عاد إلى روما في يناير الماضي، من نادي شنغهاي شينهوا في الدوري الصيني الممتاز، في صفقة انتقال مجانية.

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