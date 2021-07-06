كرة القدم في أفريقيا.. بقرة للهدّاف وشاة لوصيفه

المصدر: البيان

رصد اللاعب الدولي المالي خليفة كوليبالي، مهاجم فريق نانت الفرنسي، جوائز مُميّزة للفائزين في دورة ودّية.

ويقضي خليفة كوليبالي هذه الأيّام عطلته الصيفية بِبلده مالي، حيث نظّم دورة ودّية صيفية، لِأهداف رياضية (الكشف عن مواهب اللعبة) وترفيهية.

وبدا خليفة كوليبالي متواضعا وكريما وأيضا “عقلانيا”، ذلك أنه رصد جوائز قد تبدو غريبة للبعض، حيث منح للمتألقين في الدورة هدايا من فصيل الثور والكبش (ماشية)، كما ذكرت وسائل اعلام محلية.

وقد منح هداف الدورة بقرة، بينما تحصل وصيفه على شاة.

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