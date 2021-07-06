شباب إسبانيا ومواهب إيطاليا موقعة حلم نهائي «يورو 2020 »

المصدر: لندن - أ ف ب

يلتقي منتخبان، إسباني شاب، وآخر إيطالي موهوب، في صراع على بطاقة التأهل إلى نهائي كأس أوروبا لكرة القدم «يورو 2020»، عندما يتواجهان اليوم على ملعب ويمبلي في لندن، بعد تقديم مشوار مشرّف حتى الآن في النهائيات القارية. وتخوض إيطاليا المواجهة منتشية من 13 انتصاراً متتالياً، ومن دون خسارة في آخر 32 مباراة (27 فوزاً و5 تعادلات)، محطمة عدة أرقام قياسية وطنية، في طريقها إلى نصف النهائي.

ولعل أبرز مواجهات المنتخبين في نهائي كأس أوروبا 2012، عندما ضربت إسبانيا بقوة، مسجلة رباعية في مرمى إيطاليا، لتحرز لقبها الثالث، لكن إيطاليا ردّت في النسخة التالية، عندما أقصت إسبانيا من ثمن النهائي بثنائية، منهية سيطرتها على البطولة القارية، بعد لقبي 2008 و2012.

والتقى المنتخبان 37 مرة، ففاز كل منهما 11 مرة، وتعادلا في 15 مباراة. وفي كأس أوروبا، فازت إيطاليا مرتين، وإسبانيا مرة، وتعادلا 3 مرات. وسيلتقي المنتخبان مجدداً في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، على ملعب سان سيرو في ميلانو 6 أكتوبر المقبل.

وتخوض إسبانيا نصف النهائي الخامس في البطولة القارية، المتوجة بلقبها في 1964 و2008 و2012. وتملك رصيداً ناصعاً في نصف النهائي، إذ تغلبت في 1964 على المجر 2 - 1 بعد التمديد، 1984 على الدنمارك بركلات الترجيح، 2008 على روسيا بثلاثية نظيفة، و2012 على البرتغال بركلات الترجيح.

وخاضت إيطاليا نصف النهائي أربع مرات، لكن بمحصلة مختلفة، تخطت في 1968 الاتحاد السوفييتي بالقرعة بعد تعادلهما، ثم أحرزت لقبها الوحيد في المسابقة. خسرت في 1988 أمام الاتحاد السوفييتي بثنائية، فازت على هولندا بركلات الترجيح عام 2000، ثم فازت على ألمانيا 2 - 1 في 2012.

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