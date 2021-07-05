شاهد..أنس جابر "ملكة الإسقاط"

المصدر: دبي-عدنان الغربي

أطلق الحساب الرسمي لرابطة تنس المحترفات لقب "ملكة الإسقاط" على اللاعبة التونسية أنس جابر بعدما نجحت في خداع منافستها البولندية بكرة تفننت في طريقة إسقاطها في منطقتها.

وجاء إطلاق لقب "ملكة الإسقاط" على النجمة التونسية بعدما تمكنت في تسجيل عدة نقاط بهذه الطريقة في العديد من المباريات سواء في بطولة ويمبلدون أو غيرها.

وضمنت أنس جابر تأهلها إلى ربع نهائي بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، على حساب البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة التاسعة عالميا، بعدما تغلبت عليها اليوم بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 7-5 و1-6 و 6-1 في ساعة و42 دقيقة.

وتلتقي أنس جابر مع البلاروسية أرينا سابالينكا في الدور المقبل.

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