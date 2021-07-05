التونسية أنس جابر تواصل تألقها وتبلغ ربع نهائي ويمبلدون

المصدر: دبي-عدنان الغربي

واصلت التونسية أنس جابر تألقها و كتابة التاريخ في عالم التنس، حيث نجحت، اليوم، في بلوغ ربع نهائي بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، على حساب البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة التاسعة عالميا، بعدما تغلبت عليها بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 7-5 و1-6 و 6-1 في ساعة و42 دقيقة.

وتقدمت أنس جابر المصنفة 24 في المجموعة الأولى بنتيجة 3-5 لكنها خسرتها 7-5 قبل أن تتدارك وتقسو على النجمة البولندية وتفوز عليها 6-1 في المجموعة الثانية وواصلت أنس جابر سيطرتها لتحسم المجموعة الثالثة بنتيجة 6-1

وتلتقي اللاعبة التونسية في الدور المقبل الفائزة في المباراة المقامة حاليا بين الكازاخية ايلينا ريباكينا والبلاروسية أرينا سابالينكا.

وهذه المرة الثانية التي تبلغ فيها أنس جابر ربع نهائي إحدى بطولات الغراند سلام بعد أستراليا المفتوحة 2020

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