فيديو.. مهارة بوليسيتش لم تنقذه من السقوط في البحر

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

حاول كريستيان بوليسيتش لاعب تشيلسي، استعراض مهارته الكروية خلال رحلة صيد للأسماك مع أصدقاءه، لكن توازنه اختل ليسقط في البحر إلى جوار القارب والسمكة الكبيرة التي قاموا بصيدها.

وقام اللاعب الأمريكي بوليسيتش (22 عاماً)، بنشر فيديو لحادثة السقوط الطريفة، على حسابه الشخصي في "انستغرام"، قبل أيام من العودة إلى لندن من موطنه لبدء التحضيرات للموسم الجديد، تحت قيادة مدرب تشيلسي توماس توخيل.

وفي الموسم الماضي، أصبح بوليسيتش، أول أمريكي يلعب في نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوز تشيلسي على فريق مانشستر سيتي بقيادة المدرب الاسباني بيب جوارديولا.

كما ساهم بفوز منتخب الولايات المتحدة بدوري الأمم للكونكاكاف، بعد تغلبها 3-2 على المكسيك في المباراة النهائية.

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