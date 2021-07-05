شاهد.. جدارية لـ "ميسي" في مسقط رأسه

المصدر: البيان

غطت لوحة جدارية للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أحد طرفي مبنى سكني من أربعة طوابق في حي "لا باجادا" في روزاريو بالأرجنتين، حيث ولد قبل 34 عامًا، وعاش عندما كان طفلاً.

ويقابل المبنى المدرسة الابتدائية التي درس بها مسي، بحسب "يورونيوز".

وقال مارلين زورياجا، أحد رسامي هذه الجدارية لوكالة فرانس برس "فكرنا في ليو والإعجاب الذي نكنه له، واعتقدنا أنه لا يوجد شيء يرقى للتعبير عن ذلك في روزاريو".

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