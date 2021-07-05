قفازات حارس إيطاليا في لقاء بلجيكا بمسامير

المصدر: البيان

أشارت تقارير إعلامية الى أن القفازات التي ارتداها حارس منتخب إيطاليا، جانلويجي دوناروما، في لقاء بلجيكا، والذي انتهى بفوز المنتخب الإيطالي بهدفين لهدف، تحتوي على مسامير.

فبحسب وكالة "سبوتنيك"، فإن الحارس الإيطالي، ارتدى في مباراة بلجيكا قفازات رائعة بقيمة 100 جنيه إسترليني.

وتتميز هذه القفازات بأنها من Predator لتتناسب مع حذائه، كما وتحتوي على 288 مسمارا، لمساعدة الحارس دوناروما على لكم الكرة بطريقة قوية، وإبعاد الكرات العرضية.

وحسب المصدر، فإن نجم مانشستر يونايتد ديفيد دي خيا ولاعب إنجلترا الشاب آرون رامسدال، يرتديان هذا النوع من القفازات.

يذكر بأن دوناروما قدم مستوى مميزا خلال مباراة إيطاليا وبلجيكا، حيث قام بعدة تصديات جيدة، وحافظ على تقدم الآزوري حتى نهاية اللقاء، ليحجز بطاقة العبور إلى نصف النهائي.

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