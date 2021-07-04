ليفربول يحرم صلاح من الأولمبياد

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

كشف شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، أن نادي ليفربول الإنجليزي رفض فكرة مشاركة نجمه المصري محمد صلاح، في دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020»، وذلك على الرغم من رغبة صلاح الشديدة في المشاركة في الأولمبياد.

ورفض ليفربول التخلي عن صلاح لسببين أولهما، ظروف ضغط المباريات في الدوري الإنجليزي، والسبب الثاني هو أن صلاح سيترك الفريق خلال مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة. وأكد غريب مدرب المنتخب المصري الأولمبي، أن أحمد حجازي، سيحمل شارة قيادة المنتخب في طوكيو وتنطلق دورة الألعاب الأولمبية من العاصمة اليابانية، في 22 الجاري وتستمر حتى 7 أغسطس المقبل. ووقعت مصر في مجموعة قوية ضمن منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

وأوضح غريب أن موقف صلاح هو نفس موقف مصطفى محمد، لاعب غلطة سراي التركي، والذي تمسك فريقه ببقائه، بسبب مشاركته في دوري أبطال أوروبا، وذلك على الرغم من أن مصطفى محمد أحد العناصر الأساسية في «أولمبي الفراعنة»، أما فيما يتعلق بانضمام لاعبي الأهلي، فقال غريب إنهم حصلوا على استثناء لأربعة لاعبين من الأهلي بالوصول يوم 19 الجاري، أي بعد خوض الفريق الأحمر مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا في 17 الجاري.

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