كوبا أمريكا.. البرازيل وبيرو في المربع الذهبي

المصدر: ريو دي جانيرو - أ ف ب

بلغت البرازيل، حاملة اللقب، نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم، برغم نقصها العددي لنحو شوط، بعد فوزها في ريو دي جانيرو على تشيلي 1 - 0، لتضرب موعداً مع البيرو، التي تخطت الباراغواي بركلات الترجيح 4 - 3، بعد نهاية المباراة في وقتها القانوني 3-3. وستكون المباراة المقبلة للبرازيل ضد البيرو، بمثابة إعادة لنهائي النسخة الأخيرة، عندما توّج «سيليساو» بلقبه التاسع في المسابقة، بفوزه على البيرو 3 - 1.

وبعد قليل من دخوله أرض الملعب بديلاً في الشوط الثاني، سجل لوكاس باكيتا، لاعب وسط ليون الفرنسي، هدف الفوز لبطلة العالم خمس مرات، بعد تمريرة من النجم نيمار (47).وبعد الهدف بدقيقتين، أكملت البرازيل المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد غابريال جيسوس. لكن تشيلي لم تستفد من الأفضلية العددية، وودّعت البطولة. ويبحث نيمار، عن لقبه الأول مع المنتخب البرازيلي في كوبا أمريكا، بعدما غاب عن النسخة الأخيرة التي توج بلقبها، بسبب الإصابة.

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