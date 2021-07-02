    العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    التونسية جابر إلى ثمن نهائي ويمبلدون

    المصدر:
    • دبي-عدنان الغربي
    التاريخ:

    نجحت التونسية أنس جابر في  التأهل إلى ثمن نهائي  بطولة ويمبلدون للتنس، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، بفوزها اليوم الجمعة على الإسبانية غاربيني موغوروزا، المصنفة 12 عالمياً بمجموعتين لواحدة بواقع  5-7 و6-3 و6-2.

    وضربت أنس جابر، المصنفة 21 في البطولة، موعداً مع البولندية إيغا شفيونتيك، التاسعة عالمياً، في الدور المقبل.

    ونجحت اللاعبة التونسية في الوصول للدور ثمن النهائي في بطولات الغراند سلام للمرة الرابعة في مسيرتها، بعد استراليا 2020 ورولان غاروس 2020و2021 ويمبلدون 2021.

     

    كلمات دالة:
    • التونسية انس جابر ،
    • بطولة ويمبلدون
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