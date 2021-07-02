هاري كين.. الأهم والمهم

المصدر: دبي – خالد المهيري

يبدو أن قائد المنتخب الإنجليزي ونجم نادي توتنهام هاري كين سيكون هو حديث الانتقالات الصيفية هذا الموسم بعد أن كثرت الأحاديث والتقارير التي تؤكد رغبة اللاعب في الانتقال إلى نادي قادر على تحقيق الألقاب والإنجازات المحلية والأوروبية.

هاري كين ينصب تركيزه الحالي على مشاركة منتخب بلاده في بطولة «أمم أوروبا 2020»، إذ سيخوض منتخب «الأسود الثلاثة» مواجهة مهمة غداً ضد أوكرانيا في ربع نهائي البطولة، عقب الانتصار التاريخي الذي حققه المنتخب الإنجليزي بإقصائهم المنتخب الألماني من البطولة.

إلا أن ذلك لا يخفي الضغوطات التي تمارسها إدارة توتنهام على النجم الإنجليزي للبقاء بكل الطرق والوسائل في النادي، إذ ذكرت صحيفة «ديلي ميل» الإنجليزية بأن إدارة النادي أبلغت البرتغالي نونو سانتو المدير الفني الجديد للفريق، بعدم وجود نية لديها في السماح برحيل هاري كين خلال الصيف الحالي.

فيما أكدت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية بأن دانيال ليفي مالك النادي أكد للمدرب الجديد بأن كين سيستمر مع الفريق، وأن موقف النادي هو الأقوى في هذا النزاع المرتقب بين النجم الإنجليزي ونادي توتنهام.

ولكن في حال حقق النجم الإنجليزي اللقب الأوروبي الذي طال انتظاره، فإن النادي قد يزيد من سعر اللاعب في حال تم الرضوخ لإعصار الرحيل، خصوصاً التقارير التي أشارت قبل انطلاقة البطولة بأنه في حال وافق النادي على بيع كين فإن المبلغ المطلوب 150 مليون جنيه استرليني للظفر بخدماته وهو مبلغ كبير وصعب على الأندية الإنجليزية والأوروبية بسبب المشكلات المالية التي تعاني منها بسبب جائحة كورونا.

المتابع للحدث يرى أن الأهم حالياً بالنسبة لكين هو الوصول إلى أبعد نقطة في «أمم أوروبا» ونيل اللقب الغالي، فيما تأجيل فكرة «المهم» وهو البحث عن نادي يحقق له الأمجاد التي يحلم بها والتي لم يستطع نادي توتنهام أن يصل لها حتى الآن.

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