الألماني توني كروس يعلن اعتزاله دولياً

المصدر: أ ف ب

أعلن الألماني توني كروس لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، الجمعة اعتزاله دولياً، بعد ثلاثة أيام من إقصاء منتخب بلاده من ثمن نهائي بطولة كأس أوروبا 2020 لكرة القدم أمام إنجلترا.

وأعلن كروس "31 عاما" قراره عبر المدونة الصوتية الخاصة به "إينفاخ مال لوبين" بودكاست، والتي يديرها مع شقيقه فيليكس.

وقال كروس :"القرار حسم، ولا رجعة فيه".

وأضاف :"إنه قرار لعائلتي ولي، لأنه سيكون أمرا جيدا أيضا بالنسبة لي أن أتواجد مع عائلتي لوقت أطول. أود أن أكون متواجدا مع عائلتي كزوج وأب".

وشارك كروس في 106 مباريات مع المنتخب الألماني، آخرها المباراة التي انتهت بالهزيمة أمام المنتخب الإنجليزي صفر / 2 على ملعب ويمبلي يوم الثلاثاء الماضي في دور الستة عشر من يورو 2020 .

وشارك كروس في نهائيات كأس العالم ثلاث مرات من بينها نهائيات مونديال 2014 التي توج بها المنتخب الألماني في البرازيل، وقد شارك في نسختي 2010 و2018 أيضا.

وصعد كروس من قطاعات المراحل العمرية في بايرن ميونخ، وتألق خلال فترة إعارته لفريق باير ليفركوزن وانضم إلى ريال مدريد الإسباني عام 2014 .

وتوج كروس مع ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات وحقق معه نجاحا كبيرا في المنافسات المحلية، وقد أثبت نفسه كواحد من أفضل لاعبي خط الوسط الألمان في جيله.

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