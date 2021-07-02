لويس إنريكي: لا يوجد منتخب أحسن من إسبانبا في "يورو 2020"

المصدر: البيان

يلتقي منتخبا إسبانيا وسويسرا مساء اليوم الجمعة في إطار منافسات ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية.

وعقد لويس إنريكي، مدرب منتخب إسبانيا، مساء أمس الخميس المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة سويسرا، وأجاب على العديد من التساؤلات نستعرض لكم أبرزها وإجابات إنريكي عليها:

هل كانت سويسرا أفضل من فرنسا؟

في الحقيقة تأهلت سويسرا، ومن غير المهم الحديث عما هو دون ذلك، ستكون سويسرا خصمًا عنيدًا، وهم على نفس مستوى منتخب إسبانيا، ستكون مباراة معقدة للغاية.

هل ستكون مواجهة سويسرا صعبة كما في مباراتها ضد إسبانيا في مدينة فالديبيباس؟

بالتأكيد كان منتخب إسبانيا أفضل بكثير من سويسرا في مباراة فالديبيباس لأنهم خلقوا فرصة واحدة فقط، كانت كلتا المباراتين ضد سويسرا عصيبتين لأنهم يضغطون ويركضون ويسببون المشكلات، لذا لا أنتظر أمرًا مختلفًا الآن.

رغم الانتصار.. هل يقلقك استقبال 3 أهداف أمام كرواتيا؟

نحن واحد من أفضل منتخبات اليورو على المستوى الدفاعي، رغم وجود أخطاء فردية، لدى الفريق سلوك جيد، وأنا سعيد بطريقة إدارة الدقائق الأخيرة في مباراة كرواتيا، ما أثار استيائي كان ما فعلناه بالكرة في تلك الدقائق، وليس ما فعلناه بدون الكرة.

لدى منتخب سويسرا مدرب رائع، قاد فريقه في 77 مباراة، وسيسببون لنا المشكلات، إنه خصم من الصعب للغاية الإطاحة به وأن جميع الخيارات متاحة لديه، كما هو نفس وضع منتخب إسبانيا.

هل تجاوز أوناي سيمون الخطأ الذي ارتكبه؟

لا داعي للندم على الخطأ لأن الأكثر أهمية ليس الخطأ وإنما ما تقوم به بعد ارتكاب هذا الخطأ، أوناي ساعدنا في المباراة، وأداؤه كان مميزًا.

الحالة البدنية لمنتخب إسبانيا

الحالة البدنية لن تقيدنا على الإطلاق، فأرقام اللاعبين مدهشة، بدنيًا نحن في قمة مستوانا.

تشكيلة منتخب إسبانيا أمام سويسرا

حتى الآن لست أدري إذا كنت سأقوم بتغييرات في التشكيلة أم لا، وسأحسم أمري فيما بعد، أثق تمامًا في الـ 24 لاعبًا، وأي منهم يمكنه المشاركة.

هل رأيت منتخبًا أفضل من إسبانيا في اليورو؟

لا.

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