في خبر طريف .. ناد أفريقي يعلن تعاقده مع ميسي

المصدر: البيان

في واقعة طريفة أعلن نادي أسيك ميموزا الإيفواري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» التعاقد مع ليونيل ميسي بنشر صورة النجم الأرجنتيني يرتدي قميص الفريق الإيفواري ومعلقًا عليها: "نحن على الفور.. أجرى أمادو اتصالا"، وفقا لصحيفة الشروق المصرية.

وانتهى تعاقد ميسي صاحب الـ34 عامًا مع برشلونة رسميًا أمس الأربعاء بحلول 30 يونيو، وسط العديد من التكهنات حول مستقبل ساحر التانجو سواء بالبقاء أو الرحيل عن كامب نو.

ويتواجد ميسي في الوقت الحالي رفقة منتخب بلاده الأرجنتين في البرازيل لخوض مباريات كوبا أمريكا.

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