ميسي في مهب الريح

المصدر: دبي - خالد المهيري

اقتربت ساعة الحسم بالنسبة إلى النجم الأرجنتيني ونادي برشلونة الإسباني ليونيل ميسي الذي سينتهي عقدة في الساعات المقبلة بتوقيت إسبانيا، إذ ما زال الغموض سيد الموقف على الرغم من التصريحات المتفائلة لرئيس النادي الكاتلوني خوان لابورتا عند دخوله مكاتب النادي التي عبر فيه عن هدوئه بشأن هذه القضية.

وتشير بعض المصادر المقربة إلى أن النجم الارجنتيني سوف يبقى في النادي وسيجدد عقده عقب انتهاء بطولة كوبا أمريكا.

وأضافت المصادر أن ميسي يفضل التركيز حالياً مع منتخب بلاده المشارك في البطولة ومن ثم بحث الامور الأخرى فيما بعد.

وكان النجم الأرجنتيني قد فجر مفاجأة من العيار الثقيل الصيف الماضي عندما أبلغ نادي برشلونة برغبته في الرحيل، بسبب سوء الإدارة التي أدت إلى تعرض الفريق لسلسلة من الهزائم أبرزها الخسارة من بايرين ميونخ بنتيجة مذلة (8 - 2) في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا العام الماضي، إلا أنه في نهاية قرر البقاء ولكن أحلام الرحيل مازالت تداعب أفكار النجم الذي لعب طوال مسيرته بشعار النادي الكاتلوني.

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