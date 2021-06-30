«الأمير الصغير» يلفت الأنظار في بطولة أمم أوروبا

المصدر: دبي – خالد المهيري

يبدو أن الأمير جورج يسير على خطى والده الأمير وليام دوق كامبريدج وابن ولي عهد بريطانيا في محبة كرة القدم، إذ لفت الأنظار أمس خلال مباراة المنتخب الإنجليزي مع نظيره الألماني التي انتهت لمصلحة الأسود الثالث بهدفين دون مقابل.

وشوهد الأمير جورج برفقة والديه الأمير وليام وكيت ميدلتون دوقة كامبريدج وهو يصفق للمنتخب الإنجليزي عقب الانتصار الكبير والتأهل إلى ربع نهائي البطولة.

يذكر أن الأمير وليام يشغل منصب رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، ولديه عدد من المواقف والآراء الكروية، كان أبرزها معارضته لفكرة «دوري السوبر الأوروبي» ومهاجمته للعنصرية في الملاعب، إضافة إلى أنه العام الماضي أعلن عن تغيير اسم نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي إلى نهائي هيدز أب لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك لدعم حملة التوعية بالصحة العقلية «هيدز أب».

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