ميسي لاعباً حراً الخميس

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تتبقى 24 ساعة فقط، قبل أن يصبح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعباً حراً يحق له الانتقال مجاناً إلى أي نادي، مع استمرار الغموض والجدل بشأن عقده الجديد مع نادي برشلونة الاسباني.

وفي الوقت الذي تشير فيه التقارير الصحفية إلى استمرار المحادثات بين الأطراف، لتجديد عقد ميسي، والذي يعتبره رئيس النادي خوان لابورتا، أولوية قصوى لبرشلونة، إلا أن اللاعب ينتهي عقده غدً الخميس رسمياً.

ويرغب برشلونة في أن يوقع ميسي، والبالغ من العمر 34 عاماً عقداً جديداً لمدة عامين، ويأمل في أن يكون ساري المفعول في بداية يوليو المقبل، بينما يرى موقع "سبورت ميل"، إلى أن هذا الأمر غير مرجح، مع استئناف المفاوضات الأسبوع المقبل.

وعلى الرغم من أن برشلونة يسارعون للحصول على اتفاق مع اللاعب، إلا إنه ما لا تزال هناك بعض التفاصيل التي يجب وضعها في مكانها، حتى يشعر والد ميسي ووكيله خورخي، بالرضا التام عن العقد الجديد.

وتراقب أندية أخرى التطورات، لكن لا يزال من المتوقع أن يتوصل ميسي إلى اتفاق مع برشلونة، والذي يحتاج إلى توفير 172 مليون جنيه إسترليني من فاتورة رواتبه، للحفاظ على ميسي، وفي القوت نفسه تلبية شروط لائحة "اللعب النظيف" في الدوري الإسباني.

بينما أعرب ميسي، عن رغبته في اللعب في الدوري الأمريكي قبل اعتزاله، ولكنه ما يزال متمسكاً بتجربة احترافية أوروبية أخرى قبل الانتقال إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ومستقبل كابتن برشلونة ما زال معلقاً في الميزان، منذ أن أبلغ النادي عبر الفاكس برغبته في الرحيل الصيف الماضي.

ونجح الفريق الكتالوني بعدها في إقناع ميسي بالبقاء لموسم آخر، ليفوز بكأس الملك في الموسم الماضي لأول مرة مع رونالد كومان، بينما حل برشلونة وصيفاً للدوري الاسباني خلف للبطل أتلتيكو مدريد، وخرج من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

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