(فيديو) "أنا زلاتان".. فيلم عن مسيرة إبراهيموفيتش الرياضية

المصدر: البيان

نشر نجم ميلان الإيطالي السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مقطعا مصورا لفيلم يتحدث عن سيرته الذاتية مستوحى من كتاب طرح في العام 2011.

وكان إبراهيموفيتش قد شارك بنفسه في كتابته، وسيكون الفيلم باسم I AM ZLATAN، وفق وكالة "سبوتنيك".

كما شارك زلاتان بكتابة السيناريو وتم تصوير الفيلم في السويد وأمستردام ومن إخراج ينس خوجرين,

ويظهر الفيلم طفولة إبراهيموفيتش وظهور موهبته مرورا بمرحلة صعوده والتحديات التي واجهته.

يذكر بأن النجم السويدي غاب عن بطولة أمم أوروبا بسبب الإصابة.

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