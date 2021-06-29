التونسية انس جابر إلى الدور الثاني من بطولة ويمبلدون

المصدر: أ ف ب

تأهلت التونسية أنس جابر إلى الدور الثاني من بطولة ويمبلدون لكرة المضرب، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، بفوزها السهل على السويدية ريبيكا بيترسون 6-2 و6-1 الثلاثاء.

واحتاجت المصنفة 21 في الدورة إلى أقلّ من ساعة لتجاوز المصنفة 60 عالميا.

وكانت المباراة مقررة الإثنين قبل أن يتم ارجاؤها إلى الثلاثاء بسبب الأمطار التي ادت إلى الغاء العديد من المباريات في اليوم الإفتتاحي للبطولة الانكليزية.

وباتت جابر أول لاعبة عربية تحرز لقباً في بطولات رابطة المحترفات، بفوزها في نهائي دورة برمنغهام على الروسية داريا كاساتكينا بمجموعتين متتاليتين 7-5 و6-4.

وسبق لجابر (26 عاماً) المصنفة 24 عالمياً، أن بلغت مباراتين نهائيتين، الأولى في موسكو عام 2018 عندما خسرت أمام كاساتكينا نفسها، وفي تشارلستون الموسم الحالي حين خسرت أمام الأسترالية أسترا شارما.

وتواجه جابر في الدور الثاني الأميركية فينوس وليامس (41 عاماً) المصنفة 111 عالمياً والمتوجة 5 مرات على العشب الانكليزي بعد فوزها على الرومانية ميهايلا بوزارنيسكو (160) بنتيجة 7-5 و4-6 و6-3.

وشاركت وليامس في مباراتها الرقم 90 في "غراند سلام"، علماً أن بداياتها في ويمبلدون تعود إلى عام 1997 حيث تشارك للمرة 23 في البطولة.

وحققت فينوس، الشقيقة الأكبر لسيرينا، 10 إرسالات ساحقة لتقصي المصنفة 160.



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