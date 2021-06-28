أولمبيا تجبر سيرينا على الانسحاب من دورة طوكيو

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

انضمت سيرينا ويليامز (39 عاماً)، إلى سلسلة نجوم التنس المنسحبة من دورة الألعاب الأولمبية التي تنطلق يوم 23 يوليو المقبل في العاصمة اليابانية طوكيو.

وسبق أن كشفت سيرينا، والحاصلة على 4 ميداليات ذهبية أولمبية، بعدما ظهرت لأول مرة في أولمبياد سيدني عام 2000، عن كونها مترددة في الذهاب إلى طوكيو لأنها لن تتمكن من اصطحاب ابنتها أولمبيا، والبالغة من العمر 3 سنوات.

ورفضت سيرينا، شرح أسباب رفضها المشاركة في أولمبياد طوكيو، إلا أن وسائل إعلام أكدت أن عدم السماح بوجود مرافقين للرياضيين المشاركين في الأولمبياد، السبب الرئيسي لانسحاب اللاعبة، والتي قالت: «هناك الكثير من الأسباب التي جعلتني أتخذ قراري، ولا أشعر بالرغبة في المشاركة».

وانضمت سيرينا إلى رافائيل نادال ودومينيك تيم، واللذين قررا عدم التنافس في طوكيو، بينما لم يحدد روجر فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش، موقفهما من المشاركة بعد.

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