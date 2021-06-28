انطلاق الدوري الاسباني منتصف أغسطس

المصدر: أ ف ب

ينطلق الدوري الإسباني لكرة القدم في نهاية الاسبوع 14-15 أغسطس المقبل ويختتم في 22 مايو 2022، بحسب الروزنامة الرسمية التي كشف عنها الاتحاد الاسباني للعبة الاثنين.

وسيقام نهائي كأس الملك في 23 أبريل 2022، والكأس السوبر بين 12 و16 يناير 2022.

وبعد اقامتها في اشبيلية بسبب تداعيات فيروس كورونا، تعود الكأس السوبر إلى السعودية. ويلاقي أتلتيك بلباو بطل نسخة 2021 من الكأس السوبر أتلتيكو مدريد بطل الدوري في 12 يناير في نصف النهائي الأول. في المقابل، يلعب برشلونة بطل النسخة الأخيرة من كأس الملك مع ريال مدريد وصيف الدوري.

ويقام النهائي في 16 يناير على ملعب الملك عبدالله في جدة.

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