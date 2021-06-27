"المغربي" أفضل دوري في قارة افريقيا

المصدر: دبي-ياسر قاسم

تصدر الدوري المغربي ترتيب الدوريات الإفريقية، بحسب التصنيف الجديد الذي أصدره الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، حيث احتل دوري المغرب تحت مسمى "البطولة الاحترافية" صدارة ترتيب الدوريات في القارة السمراء حاصلاً على 180 نقطة.

وجاء بعده الدوري المصري في المركز الثاني بـ 147نقطة، ثم الدوري التونسي في المركز الثالث بـ 140 نقطة، بينما احتل الدوري الكونغولي المركز الرابع برصيد 84 نقطة.

وحل الدوري الجزائري في المرتبة الخامسة بـ 81 نقطة، متبوعاً على التوالي بكل من دوري جنوب إفريقيا، وزامبيا، ونيجيريا، وغينيا، وأنغولا، والسودان، وتنزانيا.

ويتصدر فريق الوداد البيضاوي حاليا، البطولة الاحترافية في المغرب برصيد 51 نقطة يلاحقه غريمه التقليدي الرجاء برصيد 48 نقطة، فيما يحتل الجيش الملكي المركز الثالث برصيد 35 نقطة.

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