الشرطة تبحث عن مشجعة سباق فرنسا للدراجات الهاربة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تبحث الشرطة الفرنسية، عن مشجعة طواف فرنسا للدراجات الهوائية الهاربة، والتي تواجه حكماً بالسجن قرابة العام، لانتهاكها المتعمد لقواعد السلامة، بعد أن تسببت في حادث كبير في السباق، وإصابة 21 متسابقاً، برفعها لافتة خاصة اعترضت مسار الدراجين.

وبدأت الشرطة في مدينة بريتاني، تحقيقاً جنائياً، بعد أن ابتسمت المرأة المجهولة أمام كاميرا تلفزيونية، وهي تلوح بعلامة من الورق المقوى عليها رسالة مكتوبة بمزيج من الفرنسية والألمانية إلى أجدادها، خلال المرحلة الأولى من سباق فرنسا للدراجات أمس السبت، ما تسبب في واحداً من أسوأ حوادث التصادم في تاريخ سباق فرنسا للدراجات.

وقال متحدث باسم الشرطة: 'أن المشجعة التي تسببت في هذا الحادث، غادرت المكان قبل وصول المحققين، ويتم عمل كل شيء لمحاولة العثور عليها، وفتح المدعون تحقيقاً جنائياً بشأن الانتهاك المتعمد لقواعد السلامة والتسبب في إصابات قد تمنع شخصاً من العمل لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، وهذه جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى عام، وغرامة أقل من 13000 جنيه إسترليني".

ووقع الحادث الضخم بالقرب من قمة تل سان ريفوال في بلدة سان كادو، على بعد حوالي 30 ميلاً من نهاية سباق 123 ميلاً من مدينة بريست الساحلية الأطلسية، إلى لاندرنو عند مصب نهر إلورن، وقال نائب مدير الجولة، بيير إيف ثوولت، إنه ستتم مقاضاة المرأة بتهمة التصرف بشكل سيء، لضمان ألا تشجع أشخاص آخرين على إفساد باقي السباق".

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