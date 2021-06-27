ليلة ساخنة في كوبا أمريكا

المصدر: (برازيليا - أ ف ب)

تشهد بطولة كوبا أمريكا الليلة منافسة ساخنة على التأهل إلى ربع النهائي بين منتخبات بيرو والإكوادور وفنزويلا. وفي المقابل تسعى البرازيل حاملة اللقب إلى إنهاء دور المجموعات بالعلامة الكاملة، حينما تواجه الإكوادور. وتقام مواجهة البرازيل في ملعب بيدرو لودوفيكو في غويانيا، وفي التوقيت عينه يستقبل ملعب ماني غارينشا في برازيليا المباراة الثانية بين فنزويلا وبيرو.

وتتصدر البرازيل المجموعة بتسع نقاط كاملة، مقابل 4 لكولومبيا التي ضمنت تأهلها، و4 للبيرو، فيما تتساوى الإكوادور وفنزويلا بنقطتين. يتأهل أول أربعة منتخبات من المجموعتين إلى ربع النهائي، وفي ظل ضمان البرازيل صدارة مجموعته، سيلاقي دور الثمانية رابع المجموعة الأولى. وسبق أن ضمنت التأهل عن المجموعة الأولى منتخبات الأرجنتين والباراغواي وتشيلي والأوروغواي، في ظلّ تذيل بوليفيا الترتيب من دون أي نقطة قبل جولة على نهاية المنافسات.

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