هالاند ينفق نصف مليون يورو مقابل وجبة ويترك إكرامية 30 ألفاً

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

استمتع إيرلينغ هالاند نجم بوروسيا دورتموند، بجزء من إجازته الموسمية في عطلة فخمة في جزيرة ميكونوس، ويقال إن مغامرته الأخيرة شهدت إنفاقه نصف مليون يورو في مطعم، قبل أن يترك إكرامية بقيمة 30 ألف يورو.

ويعتقد أن هالاند، يكسب حوالي 170 ألف يورو أسبوعياً في ناديه، حصل على بعض الوقت الثمين للراحة، بعد فشل النرويج في التأهل إلى كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، وكان أمامه الوقت الكافي للاحتفال.

وكشفت صحيفة "سبورت تايم" اليونانية، أنه دفع 500 ألف يورو خلال وجبة تناولها في أحد المطاعم مع أصدقائه، وقضوا وقتاً طويلاً وصل إلى 5 ساعات داخل المطعم، وترك إكرامية كبيرة وصلت إلى 30 ألف يورو، وأشارت إلى إنه رغم سخاء الإكرامية، إلا أنها أقل من النسبة الموصي بها، وقدرها 10% من قيمة الفاتورة.

وأوضحت الصحيفة، أنه توجه بعد تناول الوجبة، إلى مجمع تسوق أنيق على الشاطئ في منطقة توصف بـ"النقطة الساخنة"، كونها ملتقى المشاهير على الجزيرة.

ووصفت الصحيفة، معدل الانفاق العالي من المهاجم النرويجي خلال تلك الرحلة، بأنه "اسراف" كبير، بعدما قام اللاعب باستئجار يخت وسيارة فاخرة، وحرص على ارتداء افخر الملابس، وقدرت الصحيفة إنها وصلت تكلفتها الإجمالية 250 ألف يورو، في إحدى المرات التي ظهر بها على الشاطئ.

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