جماهير غاضبة تلقي بمعلق مباراة فريقها خارج الملعب

المصدر: وكالات

شهدت مباراة في الجولة الـ 30 من الدوري الغاني الممتاز لكرة القدم، واقعة غريبة ضحيتها معلق اللقاء.

وفي مباراة بين أشانتي كوتوكو وضيفه كاريلا، احتسب الحكم، ركلة جزاء لفريق أشانتي كوتوكو في الأنفاس الأخيرة من المباراة، بداعي عرقلة حارس مرمى نادي كاريلا، لأحد المهاجمين، وجاء منها الهدف الثاني ليفوز كوتوكو بهدفين مقابل هدف.

وأظهرت الإعادة التلفزيونية، أن حارس المرمى كان قد لمس الكرة قبل أن يحتك مع المهاجم، ما يشكك في صحة ركلة الجزاء.

وعندما أدلى معلق المباراة برأيه حول ركلة الجزاء، بقوله إن قرار الحكم باحتسابها لم يكن صحيحا، فوجئ باقتحام مجموعة من الجماهير كابينة التعليق، قبل أن يحمله 2 من المشجعين ويلقيانه خارج الملعب في تصرف غريب، أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في غانا.

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