سيتي يتفق على صفقة غريليش مقابل 100 مليون إسترليني

المصدر: إيهاب زهدي

اتفق مانشستر سيتي، على إكمال التعاقد مع جاك غريليش إلى صفوفه مقابل 100 مليون جنيه إسترليني، بعد كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020»، في أكبر صفقة انتقال في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكشف موقع «سبورت ميل»، بشكل حصري الشهر الماضي، أن سيتي مستعد لتحطيم الرقم القياسي في الانتقالات البريطانية، لنجم أستون فيلا البالغ من العمر 25 عاماً، وأن المحادثات تقدمت بين الناديين بسرعة مؤخراً، ووافق السيتي، والذي لا يزال يرغب في التعاقد مع هاري كين من توتنهام، على تلك الصفقة الضخمة.

وسيكون غريليش عند توقيع التعاقد، أغلى اللاعبين في تاريخ كرة القدم البريطانية، ويسبق بول بوغبا، والذي انتقل مقابل 89 مليون جنيه إسترليني، من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد عام 2016، وهاري ماجواير، مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، من ليستر إلى مانشستر يونايتد عام 2019، وروميلو لوكاكو، مقابل 75 مليون جنيه إسترليني من إيفرتون إلى مانشستر يونايتد عام 2017.

ويغيب غريليش حالياً عن تشكيلة مدرب المنتخب الإنجليزي جاريث ساوثجيت، ولعب دور البطولة مؤخراً مع منتخب «الأسود الثلاثة» في فوزهم 1-0 على جمهورية التشيك يوم الثلاثاء الماضي، واللاعب يتبقى له 4 سنوات من عقده مع فيلا، وقضى كامل حياته المهنية في نادي ميدلاندز.

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