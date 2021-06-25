سيتي يوزع 28 جهازاً لتنظيم ضربات القلب في ذكرى وفاة فوي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أحيا مانشستر سيتي، الذكرى السنوية لوفاة مارك فيفيان فوي، من خلال تزويد الأندية المحلية بـ 26 جهازاً محمولاً لتنظيم ضربات القلب.

وتقوم تلك الأجهزة المحمولة بتشخيص السكتات القلبية التي تهدد الحياة وتعالجها عن طريق إطلاق جرعة من التيار الكهربائي على القلب.

ويمر غداً السبت، 18 عاماً منذ سقوط فوي، والذي لعب أيضاً مع وست هام، على أرض الملعب أثناء اللعب مع الكاميرون في نصف نهائي كأس القارات أمام كولومبيا في ليون، وبذلت محاولات لإنعاشه لكنه توفي بشكل مأساوي عن عمر يناهز 28 عاماً.

وتم إطلاق ذكريات محنة فوي المحزنة في وقت سابق من هذا الشهر، بسبب سكتة قلبية لاعب خط الوسط الدنماركي كريستيان إريكسن، أثناء اللعب في كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

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