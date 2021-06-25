بن زيمة يكشف فحوى "همساته" مع رونالدو

المصدر: البيان

كشف نجم المنتخب الفرنسي وريال مدريد كريم بن زيمة ما دار بينه والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بين شوطي مباراة منتخبي فرنسا والبرتغال في الجولة الختامية من الدور الأول لبطولة أمم أوروبا، والتي تألق فيها كلا اللاعبين.

وانتهت المباراة بين المنتخبين بتكرار لنهائي البطولة العام 2016، بالتعادل الإيجابي 2-2، ليترافق المنتخبين إلى دور الستة عشر.

وسجل كلا اللاعبين أهداف منتخبي بلادهما.

وكشف بن زيمة حقيقة ما دار بينه وصديقه السابق في ريال مدريد بين شوطي المباراة، حيث تبادلا القمصان في الممر المؤدي إلى غرفة الملابس.

وقال بن زيمة:" كنت سعيداً برؤية ومقابلة كريستيانو من جديد، لقد لعبنا معاً لسنوات طويلة في ريال مدريد، وحصدنا الكثير من الألقاب على مدى 8 أو 9 سنوات، وسجلنا معاً أيضاً الكثير من الأهداف، وقد تناقشنا سريعاً في مجريات الشوط، وتمنينا لبعضنا التوفيق في الفترة المقبلة سواء في البطولة أو في النادي، وأن نواصل الاستمتاع بلعب كرة القدم"، وفق ما نقلت عنه صحيفة "آس".

يذكر بأن المنتخب الفرنسي سيواجه منتخب سويسرا في الدور الثاني، فيما سيلاقي المنتخب البرتغالي نظيره منتخب بلجيكا، بحسب ما نقلت "آس" الإسبانية.

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