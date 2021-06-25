الاعتداء على معلِّق رياضي في غانا عبَّر عن رأيه في قرار الحكم

المصدر: دبي - ياسر قاسم

حادثة اعتداء غريبة حدثت في الدوري الغاني لكرة القدم، كان ضحيتها معلق إحدى المباريات، حينما اعتدت جماهير أشانتي كوتوكو الغاني متصدر الدوري على صحفي ومُعلق رياضي في ملعب مباراة فريقهم أمام ضيفه كاريلا يونايتد التي جرت مساء أول من أمس، لسبب غريب.

وأوضح موقع "مودرن غانا" أن صحفياً رياضياً تعرض للمضايقة والطرد من ملعب لين كلاي من قبل مشجعي أشانتي كوتوكو في أوبواسي لوصفه ركلة جزاء احتسبها الحكم ضد كاريلا يونايتد غير صحيحة.

وتغلب أشانتي كوتوكو على كاريلا يونايتد 2-1، في المباراة التي جرت على ملعب لين كلاي في الجولة الـ 30 من الدوري الغاني، وسجل إيمانويل جيامفي الهدف الأول لكوتوكو، قبل أن يتعادل ريتشارد بيركو لصالح كاريلا بعد مرور ساعة، ثم منح الحكم جاكوب أدونتيرا ركلة جزاء لكوتوكو بعد عرقلة إيفانز أدوماكو داخل الصندوق.

وأثار القرار جدلاً كبيراً، حيث أوضحت الإعادة التلفزيونية أن حارس كاريلا يونايتد، ريتشارد بايدو، لمس الكرة قبل أن يلامس اللاعب بيركو، ليتدخل هنا المعلق ويؤكد عدم صحة قرار الحكم، وهو يعلق على المباراة بالقرب من مشجعي كوتوكو، لتقوم جماهير متصدر الدوري الغاني برصيد 56 نقطة بحمله عنيفة وصلت حد حمله وإخراجه من الملعب.

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