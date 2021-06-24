لاعبو الأرجنتين يوقظون ميسي للاحتفال بعيد ميلاده

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

توجه ليونيل ميسي بالشكر إلى زملائه لاعبي المنتخب الأرجنتيني على احتفالهم المفاجئ بعيد ميلاده الـ34 اليوم.

ونشر ميسي فيديو الاحتفال بعيد ميلاده على حسابه الشخصي في "انستغرام"، وعلَّق عليه: "يبدأ عيد الميلاد بالتعرف إلى الأطفال، وتلقِّي بعض الهدايا، شكراً جزيلاً لمن جعلني أقضي يوماً مميزاً، على الرغم من أنني لست مع العائلة التي أفتقدها كثيراً في الوقت الحالي".

ونظم لاعبو المنتخب الأرجنتين الحفل المفاجئ بالدخول إلى غرفة ميسي في منتصف الليل، في مقر إقامتهم في كوبا أمريكا بالبرازيل حاملين كعكة عيد ميلاد، ووقعوا عليها "عيد ميلاد سعيد"، وتأكدوا من تسلُّمه للهدايا.

وبدا ميسي مبتهجاً بمفاجأة منتصف الليل، لكن زميله في الغرفة سيرجيو أغويرو لم يكن متأثراً بشكل واضح.

وفي الفيديو المنشور على حساب ميسي، يمكن رؤية أغويرو وهو يسحب أغطية السرير مرة أخرى ويعود للنوم.

وعلى الرغم من أن فريق الأرجنتين في فقاعة آمنة من "كوفيد- 19" بعيداً عن الأصدقاء والعائلة طوال مدة إقامتهم في البطولة، فإن ذلك لم يقلل من نجاحهم على أرض الملعب.

ويتصدر الفريق حالياً المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، بعد فوزه 1-0 على أوروغواي وباراغواي، إضافة إلى التعادل 1-1 مع تشيلي، حيث سجل ميسي هدفه الأول في كأس كوبا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز