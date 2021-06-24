مبادرة إنسانية لكوليبالي «نابولي» في يوم ميلاده

المصدر: دبي- ياسر قاسم

اختار المدافع الدولي السنغالي «كاليدو كوليبالي» لاعب نادي نابولي الإيطالي الاحتفال بيوم ميلاده الـ 30، بطريقة مبتكرة مطلقاً مبادرة إنسانية على طريقة مواطنه وزميله في منتخب «أسود التيرانجا» نجم ليفربول ساديو ماني، حيث أرسل سفينة خاصة من ميناء نابولي على متنها سيارتا إسعاف مجهزتان بتقنيات فائقة ومعدات صحية وأدوية وطعام إلى مسقط رأسه بالعاصمة السنغالية داكار.

وغادرت هذه المعدات ميناء نابولي الأحد الماضي في طريقها إلى السنغال، ونجحت صحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت» في التعرف على محتويات الشحنة وتضمنت سيارتي إسعاف والعديد من «النقالات» الطبية والمزيد من المعدات الأخرى، بالإضافة إلى أقنعة الوجه «الكمامات»، ويقضي كوليبالي حالياً عطلته في أفريقيا، حيث نشر بعض الصور ومقاطع الفيديو عن تجاربه هناك عبر منصة التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

وتضمنت أنشطة كوليبالي في العطلة زيارة الأطفال ولعب كرة القدم معهم، بالإضافة إلى متابعة تقدم الأنشطة والمبادرات الخيرية التي يقوم بها. ويشتهر كوليبالي البالغ من العمر 30 عاماً بطبيعته الكريمة في نابولي، حيث يقدم المال للمحتاجين بصورة دورية حين يقابلهم في شوارع المدينة الإيطالية.

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