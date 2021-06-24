سحر مودريتش يمنح كرواتيا الأمل في اليورو

المصدر: (برلين - د ب أ)

كان منتخب كرواتيا على بعد نصف ساعة تقريباً من وداع «يورو 2020»، عندما سدد لوكا مودريتش بقدمه اليمنى الكرة، لتتجاوز ديفيد مارشال، حارس مرمى أسكتلندا، وتسكن الشباك أول من أمس.

ومنح هدف مودريتش التقدم لوصيف بطل كأس العالم الأخيرة في روسيا، في ليلة عصيبة بمدينة جلاسكو ، قبل أن ينفذ النجم المخضرم ركلة ركنية ليسددها إيفان بيريسيتش برأسه، واضعاً الكرة داخل الشباك، لتفوز كرواتيا 3 /‏ 1 على أسكتلندا.

وتأزم موقف كرواتيا في المجموعة، عقب خسارتها في الجولة الأولى أمام إنجلترا، ثم تعادلها في الجولة الثانية مع التشيك، ليستعين زلاتكو داليتش، مدرب الفريق، بمودريتش في مركز صانع الألعاب خلال المباراة الحاسمة مع أسكتلندا، ليكون لاعب خط الوسط عند حسن الظن. وساهم فوز كرواتيا على أسكتلندا في تقدمها للمركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة على حساب التشيك التي تراجعت للمركز الثالث، ليضرب المنتخب الكرواتي موعداً في دور الـ16 مع وصيف المجموعة الخامسة.

وقال مودريتش، قائد منتخب كرواتيا: «إذا لعبنا بهذه الطريقة، فإننا نشكل خطراً على أي منافس».

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