جدارية في "أزتيكا" المكسيكي تخليداً لهدف مارادونا التاريخي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

في ذكرى مرور 35 عاماً أمس، على هدف الأسطورة الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا، في مرمى المنتخب الإنجليزي في كأس العالم 1986 بالمكسيك، أعلن عن قرب الانتهاء من لوحة جدارية ضخمة في أطراف استاد أزتيكا المكسيكي، الذي احتضن تلك المباراة التاريخية الهامة.

ويظهر العمل الفني، لقطتين لمارادونا، والأولى بالقبعة المكسيكية، والرقم 10 واضحاً، وفي اللقطة الثانية وهو يحمل كأس العالم في 1986.

تم اقتراح العمل الفني من قبل هاشتاغ تبناه الاتحاد الأرجنتيني للكرة، وتفاعلت معه الجماهير، كما أنه يجرى تنفيذ الجانب الآخر من المقترح، بأن يتم بث صوتي لاحتفالية هذا الهدف سنوياً في نفس وقت تسجيله.

وفي تلك المباراة، تقدمت الأرجنتين أولاً في الدقيقة 51، عندما سجل مارادونا هدفاً بيده في مرمى الحارس الإنجليزي بيتر شيلتون، وسط اعتراضات إنجليزية لم يلق الحكم التونسي علي بن ناصر لها بالاً.

وبعدها بثلاث دقائق، سجل مارادونا هدفاً تاريخياً اختير هدف القرن، بعدما تجاوز 7 لاعبين من لاعبي منتخب إنجلترا لكرة القدم والحارس بيتر شيلتون، ليودع الكرة في الشباك، معلناً تأهل منتخب الأرجنتين للمباراة النهائية، على الرغم من تقليص انجلترا للنتيجة بواسطة غاري لينيكر في الدقيقة 81.

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