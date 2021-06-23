هيوز.. صانع الابتسامة الساحرة لنجوم الدوري الإنجليزي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

لم يكن أمام إنجلترا، سوى لحظتين للابتسامة في كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" حتى الآن، بهدفي رحيم سترلينغ في مرمى كرواتيا والتشيك، ولكن من هو الرجل الذي يقف وراء الأسنان البيضاء اللامعة لنجوم المنتخب والدوري الإنجليزي؟

يقف سترلينغ جناح "الأسود الثلاثة"، ضمن طابور طويل يضم العديد من نجوم كرة القدم الذين يسمحون للدكتور روبي هيوز، بالتعامل مع أسنانهم لمنحهم الابتسامة الساحرة.

وعمل الدكتور هيوز، على عكس عمل ستيرلنغ، لم يلاحظه أحد في عالم كرة القدم الإنجليزية، ولكنه نجح في إظهار ابتسامة العديد من النجوم الساحرة في اللقطات التليفزيونية خلال المباريات.

وتضم قائمة نجوم الكرة من المتعاملين مع الدكتور هيوز، يورغن كلوب، روبرتو فيرمينو، فيليب كوتينيو، جوردان هندرسون وساديو ماني من ليفربول، جيسي لينغارد، ماركوس راشفورد، دانيال جيمس، أليكس تيليس، ماركوس روجو، خافيير هيرنانديز وأنجيل جوميز من مانشستر يونايتد.

وكذلك من مانشستر سيتي، إيدرسون ورحيم سترلينغ، ومن تشيلسي روس باركلي، ماسون ماونت، حكيم زياش وبن تشيلويل، واّخرون مثل جاك غريليش، جيمس ماديسون وفيل باردسلي.

ويقول الدكتور هيوز لموقع "سبورت ميل": "طب الأسنان التجميلي إجراء شائع، وهناك الكثير من الوعي به، وأصبح اتجاهاً رائجاً، وينظر معظم الناس إلى ابتساماتهم ويرون أنها طريقة لتحسين صورتهم، كونهم يظهرون على التلفزيون كثيراً ويريدون هذه التحسينات".

وأضاف: "أشعر بامتياز وامتنان كبير، كوني في وضع يسمح لي بالقدرة على رعاية عدد من الرياضيين، ومنهم نجوم يلعبون في (يورو 2020)، وشهرتهم لا تشعرني بالارتباك، وهم بالنسبة لي أسنان أخرى يجب التعامل معها".

الجدير بالذكر، أن تكلفة عمل الدكتور هيوز، من تركيب تقويم الأسنان الشفاف إلى إعادة هيكلة حجم وشكل ولون أسنان لاعبي كرة القدم، وحتى تغيير كامل للفم، يتراوح ما بين 5000 إلى 20000 جنيه إسترليني.

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