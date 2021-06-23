الأرجنتين وتشيلي إلى ربع نهائي «كوبا أمريكا»

المصدر: (برازيليا- أ ف ب)

حجزت كل من الأرجنتين وتشيلي مقعداً لها في ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم، بفوز الأولى على الباراغواي ١-٠، وتعادل الثانية مع الأوروغواي 1-1 ضمن منافسات المجموعة الأولى.

ووضع هذا الفوز رفاق ليونيل ميسي في صدارة المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط، ما يكفي لتأمين مكانهم في المرحلة المقبلة من البطولة التي تقام خلف أبواب مغلقة في البرازيل المتضررة بشدة من تفشي جائحة كورونا.وكانت المباراة أيضاً بمثابة إنجاز شخصي لميسي، الذي عادل الرقم القياسي لخافيير ماسكيرانو في عدد المباريات التي خاضها مع الأرجنتين (147).

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