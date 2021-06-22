هيوز صانع الابتسامة الساحرة لنجوم الدوري الإنجليزي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

لم يكن أمام إنجلترا، سوى لحظة واحدة تبتسم فيها في كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020» حتى الآن، بهدف رحيم سترلينج في مرمى كرواتيا، ولكن من هو الرجل الذي يقف وراء الأسنان البيضاء اللامعة لنجوم المنتخب والدوري الإنجليزي؟

وسترلينج جناح «الأسود الثلاثة»، واحد من العديد من لاعبي كرة القدم، والذين يسمحون للدكتور روبي هيوز، بالتعامل مع أسنانهم ومنحهم الابتسامة الساحرة.

وعمل الدكتور هيوز، على عكس عمل سترلينج، لم يلاحظه أحد في عالم كرة القدم الإنجليزية، ولكنه نجح في إظهار ابتسامة العديد من النجوم الساحرة في اللقطات التلفزيونية خلال المباريات، ومنهم يورغن كلوب، روبرتو فيرمينو، فيليب كوتينيو، جوردان هندرسون وساديو ماني من ليفربول، جيسي لينغارد، ماركوس راشفورد، دانيال جيمس، أليكس تيليس، ماركوس روجو، خافيير هيرنانديز وأنجيل جوميز من مانشستر يونايتد.

وكذلك من مانشستر سيتي، إيدرسون ورحيم سترلينج، ومن تشيلسي روس باركلي، ماسون ماونت، حكيم زياش وبن تشيلويل، واّخرون مثل جاك غريليش، جيمس ماديسون وفيل باردسلي.

ويقول الدكتور هيوز لموقع «سبورت ميل»: «طب الأسنان التجميلي إجراء شائع، وهناك الكثير من الوعي به، وأصبح اتجاهاً رائجاً، وينظر معظم الناس إلى ابتساماتهم ويرون أنها طريقة لتحسين صورتهم، وإنهم يظهرون على التلفزيون كثيراً ويريدون هذه التحسينات».

وأضاف: «أشعر بامتياز وامتنان كبير، كوني في وضع يسمح لي بالقدرة على رعاية الأشخاص في الرياضة، والأشخاص الذين يلعبون في (يورو 2020)، إنه ليس شيئًا أشعر بالارتباك تجاهه، فيما يتعلق بشهرتهم والتعامل مع النجوم. إنه مجرد فم آخر بالنسبة لي».

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