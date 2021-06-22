الحسناء تايلور تعلن خطوبتها من رياض محرز

المصدر: دبي-ياسر قاسم

أعلنت الحسناء البريطانية "تايلور وارد" مساء أمس الاثنين خطوبتها بصفة رسمية من النجم الدولي الجزائري رياض محرز لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، وذلك على حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

تايلور وارد نشرت صورتين رفقة قائد المُنتخب الوطني الجزائري بجزيرة ميكونوس اليونانية الساحرة، حيث يقضي الثنائي عُطلتهما الصيفية معاً، وظهرت الحسناء البريطانية وهي ترتدي خاتم الخطوبة كما ظهر رياض محرز سعيداً جداً بهذه الخطوة المُهمة.

وأرفقت تايلور المنشور بعبارة فيها الكثير من كلمات الحُب:"لا يوجد أحد أُفضل أن أصنع معه هذه الحياة، أكثر من حياتنا.. وأنا مُتحمسة للعيش معاً لذلك قلت نعم.. أحبك"، ورد لاعب ليستر سيتي السابق على المنشور بتعليق :"أُحبك".

تبلغ تايلور من العُمر 23 عاما ولديها أكثر من 300 ألف متابع على "إنستغرام"، جمعتها علاقة صداقة باللاعب الجزائري، في البداية لفترة طويلة قبل انفصاله عن زوجته وارتباطه بها، وبدأت تدعمه منذ العام الماضي خلال مشاركته مع فريقه في مباراة نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية أمام مانشستر يونايتد.

وهي ابنة نجمة تلفزيون الواقع ومصممة الديكور، المليونيرة داون وارد وتبلغ ثروة والدتها 42 مليون جنيه استرليني وتزوجت والدتها من لاعب كرة القدم المعتزل، آشلي وارد ولديها 3 شقيقات، هُن داربي وتشارلي وأستون.

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