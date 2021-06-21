سيتي يعرض 100 مليون جنيه استرليني للحصول على خدمات كين

المصدر: أ ف ب

تقدم مانشستر سيتي بطل الدوري الانجليزي لكرة القدم بعرض مقداره 100 مليون جنيه استرليني (115 مليون يورو) للحصول على خدمات مهاجم توتنهام الدولي هاري كين بحسب تقارير عدة في الصحف المحلية الاثنين.

بيد ان شبكة "سكاي سبورتس" توقعت ان يرفض رئيس نادي توتنهام دانيال ليفي العرض المقدم من مانشستر سيتي.

وكان كين الذي لم يحرز اي لقب في مسيرته حتى الان، اعرب عن رغبته في الرحيل عن نادي شمال لندن في نهاية الموسم لا سيما بعد فشل الفريق في التأهل الى دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل.

وعلى الرغم من تتويج كين هدافا للدوري وافضل ممرر فيه الموسم الفائت، فقد احتل توتنهام المركز السابع وسيغيب عن المسابقة القارية الاهم للعام الثاني تواليا.

في المقابل، توج مانشستر سيتي بطلا للدوري الانجليزي للمرة الثالثة في اخر اربعة مواسم.

ويسعى سيتي الى سد الثغرة التي سيتركها رحيل مهاجمه الارجنتيني وهدافه التاريخي سيرخيو اغويرو المنتقل الى برشلونة.

ويشارك كين حاليا مع منتخب بلاده في كأس اوروبا ولم يسجل اي هدف حتى الان في مباراتيه الاولين ضد كرواتيا واسكتلندا.



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