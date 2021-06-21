مستشفى ساديو ماني.. مبادرة إنسانية جديدة في قريته

المصدر: دبي - ياسر قاسم

أثبت قائد المنتخب السنغالي، ساديو ماني، مرة أخرى تعلقه ببلده، وعزمه تقديم يد المساعدة لمواطني بلده الذين كانوا على موعد أول من أمس مع تدشين المستشفى، الذي تكفل به نجم فريق ليفربول الإنجليزي، والذي تم تشييده في مسقط رأسه في قرية «بامبالي» السنغالية، وقدرت تكلفته بأكثر من 50 ألف يورو، ويضاف هذا المركز الاستشفائي، إلى مدرسة ثانوية هي مدرسة «بامبالي»، التي أقيمت بتمويل من اللاعب نفسه وفتحت أبوابها لتعليم تلاميذ من 34 قرية في المنطقة التي نشأ فيها ساديو ماني.

ومن المنتظر أن يواصل قائد منتخب «أسود ترينغا»، تمويل مشاريع أخرى مستقبلاً ومن بينها مركز بريد ومحطة متعددة الخدمات، وتحدث نجم ليفربول عن مشروع المستشفى، مخاطباً أبناء بلدته بكلمات مختصرة قال فيها: «هذا المستشفى جاء بفضلكم، وهو ملك لكم».

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