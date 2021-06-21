تشيلي تنفي تواجد "فتيات الليل" في معسكر منتخبها

المصدر: دبي-ياسر قاسم

نفى اتحاد التشيلي لكرة القدم تواجد "فتيات الليل" في معسكر المنتخب، الذي يشارك حالياً في بطولة كوبا أمريكا بالبرازيل، موضحاً أن القصة مقصود بها "مصفف الشعر" تمت دعوته من بعض أعضاء البعثة وسيتم معاقبتهم بفرض غرامات مالية.

وكانت هذه القصة أثارتها صحيفة ماركا الإسبانية استنادا إلى مصادر صحفية تشيلية، ذكرت فيها أن الفندق الذي يقيم فيه منتخب التشيلي في البرازيل عرف دخول نساء إلى غرف 7 لاعبين قبل لقاء تشيلي أوروغواي المقرر مساء الاثنين.

وتم الكشف عن أسماء اللاعبين المتورطين، وهم: ارتورو فيدال، غاري ميديل، ارنغويز، ادواردو فارغاس، ماريبان, جون مينسيس وبابلو غالديماس.

وهدد المدرب مارتين لاسارتي بالاستقالة إذا لم يتم اتخاذ قرار ضد اللاعبين المذكورين وفرض أقصى العقوبات عليهم.

يشار إلى لجنة المراقبة التابعة للكونميبول "اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم" كان قد سلط عقوبة مالية قدرها 30 آلف دولار ضد غاري ميديل وارتورو فيدال بعد دخول مصفف شعر لغرفتيهما من دون إذنه.

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