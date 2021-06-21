لابورتا: مشروع "الدوري السوبر" لا يزال على قيد الحياة

المصدر: أ ف ب

أكد رئيس نادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا أمس الأحد على أن مشروع الدوري السوبر لكرة القدم المثير للجدل "لا يزال على قيد الحياة" رغم التنديد به على نطاق واسع باعتباره انفصالياً عن الكرة الأوروبية.

وقال لابورتا إن "المشروع على قيد الحياة"، وذلك خلال اجتماع لأعضاء النادي، حيث زعم أن المسابقة ستدرّ أرباحاً "بما لا يقل عن 700 مليون يورو (830,3 مليون دولار) في الموسم الواحد" لبرشلونة.

ورغم معارضة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) والجماهير والأندية المنافسة، أصر لابورتا على أن الدوري السوبر سيعني "الاستدامة المالية للأندية، ويجعل المنافسة أكثر جاذبية".

وأضاف "لا ترغمونا على الاعتذار عن التفكير في مسابقة أو تنظيمها، أو عن رغبتنا في أن نكون أسياد مصيرنا في عالم كرة القدم".

ووصف الرئيس القديم الجديد للنادي الكاتالوني "ويفا" بأنه "محتكر بحكم الأمر الواقع".

برشلونة وريال مدريد الإسبانيان ويوفنتوس الإيطالي هي آخر ثلاثة أندية متبقية في المشروع، بعد تراجع الأندية التسعة المؤسسة الأخرى في مواجهة معارضة الجماهير واللاعبين والمنظمات.

واستبعد رئيس ويفا السلوفيني ألكسندر تشيفرين إمكانية التراجع عن الإجراءات التأديبية ضد الأندية الثلاثة، قائلاً لوكالة فرانس برس عشية انطلاق بطولة كأس أوروبا 2020 إن الثلاثي "خسر المعركة الأخلاقية والرياضية".

وعلق الاتحاد الأوروبي الإجراءات القانونية ضد الأندية الثلاثة "حتى إشعار آخر".

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