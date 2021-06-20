التونسية أنس جابر تكتب تاريخا جديدا للتنس العربي

المصدر: دبي-عدنان الغربي

كتبت اللاعبة التونسية تاريخاً جديداً للتنس العربي بعد أن حصدت لقب الفردي في بطولة برمنغهام 250نقطة وحصولها على المركز الثاني في منافسات الزوجي مساء اليوم، لتصبح أول لاعبة عربية تحقق لقباً في بطولات رابطة تنس المحترفات.

وتغلبت أنس جابر المصنفة 24عالمياً في نهائي البطولة على الروسية داريا كاساتكينا بمجموعتين متتاليتين 7-5 و6-4 وبعد أقل من 3ساعات خسرت اللاعبة التونسية وزميلتها الأسترالية إيلين بيريز نهائي الزوجي بصعوبة أمام التشيكيتين لوسي هاراديشكا وماري بوزكوفا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6-4 و 2-6 و 10-8.

ونجحت اللاعبة التونسية في إعادة التنس العربي إلى الواجهة بعد غياب عن الألقاب منذ 2002عندما حقق المغربي يونس العيناوي لقب بطولة ميونخ.

وسبق لأنس جابر (26 عاماً) ، أن بلغت مباراتين نهائيتين، الأولى في موسكو عام 2018 عندما خسرت أمام كاساتكينا نفسها، وفي تشارلستون الموسم الحالي حين خسرت أمام الأسترالية أسترا شارما.

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