بالفيديو.. مصرع سائق دراجات نارية أثناء محاولته تحطيم رقماً قياسياً

المصدر: وكالات

توفى سائق الدراجات النارية الأمريكي أليكس هارفيل البالغ 28 عاما أثناء محاولته تحقيق قفزة بهلوانية على منحدر ترابي لتحطيم الرقم القياسي الذي سجله الأسترالي روبي ماديسون في 29 مارس 2008 ، وفقًا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وفشل هارفيل في قفزته ليرتطم بقوة بالمنحدر الترابي الذي كان يرغب بتجاوزه، ولقي مصرعه على الفور في الحادثة المروعة.

وكان هارفيل قد دخل موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية عام 2013 بعد قفزه لمسافة 90.5 متر.

وقال مكتب عمدة مقاطعة جرانت: “سيجري موظفو كورونير موريسون تشريحًا للجثة اليوم الجمعة لتأكيد سبب وطريقة الوفاة ، وهو إجراء عادي”.

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