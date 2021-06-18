رحيل راموس يقود الريال لحدث استثنائي لم يحدث منذ 1904

المصدر: البيان الإلكتروني

أصبح ريال مدريد بدون قائد إسباني لأول مرة منذ العام 1904، بعد رحيل سيرجيو راموس، مدافع الفريق وأحد أهم نجومه في الأعوام الماضية، حيث ستسلم شارة القيادة للثلاثي البرازيلي مارسيلو، والفرنسيين كريم بن زيمة ثم رافاييل فاران.

وأعلن ريال مدريد عن رحيل سيرجيو راموس مساء أةل أمس الأربعاء، بعد 16 عاما قضاها مع الفريق.

وبات راموس هو القائد الأول لريال مدريد العام 2015، بعد رحيل إيكر كاسياس، ومنذ ذلك الوقت حقق الفريق بقيادته 12 لقبا مختلفا، أبرزها الثلاثية الاستثنائية في دوري أبطال أوروبا في الفترة من 2016 حتى 2018.

القائد الإسباني عادة في ريال مدريد

واعتاد ريال مدريد على أن يكون قائده لاعب إسباني لأكثر من قرن، لكن البرازيلي مارسيلو سيرتدي شارة القيادة في الموسم الجديد، كأول لاعب غير إسباني، منذ أن فعلها الغواتيمالي فيديريكو ريفويلتو العام 1904.

وحصل راموس على شارة القيادة من إيكر كاسياس، الذي كان بدوره حصل عليها بعد رحيل راؤول جونزاليس، علما بأن فرناندو هييرو كان قبلها القائد.. كل هذه الأسماء التي حملت شارة قيادة الفريق الملكي في القرن الحالي، هم لاعبون إسبان دافعوا عن ألوان «لا روخا».

ترتيب قادة ريال مدريد في الموسم الجديد

ويحكم مبدأ الأقدمية هوية صاحب شارة القياة في ريال مدريد، لذا سيرتدي مارسيلو، صاحب الـ33 عاما، شارة قيادة الفريق في أول مواسم كارلو أنشيلوتي بعد عودته في ولاية ثانية، رغم تراجع مستواه بشكل ملحوظ في الموسمين الأخيرين.

وانضم مارسيلو إلى صفوف ريال مدريد في يناير 2007، ما يعني أنه يدافع عن ألوان الفريق الملكي منذ 14 عاما ونصف العام.

ويتبقى عام واحد في عقد مارسيلو، وسط أنباء عن إمكانية رحيله عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، إلا أنه يبقى حتى اللحظة هو القائد الجديد للفريق، إلى أن يعلن النادي عن أي جديد بشأنه.

ومن المتوقع أن يعتمد كارلو أنشيلوتي على فيرلاند ميندي كخيار أول في مركز الظهير الأيسر، لذلك فإن مارسيلو قد لا يشارك بصفة منتظمة، الأمر الذي يعني أن الفرنسي كريم بن زيمة، مهاجم الفريق، صاحب الـ33 عاما، قد يرتدي الشارة معظم أوقات الموسم.

ووصل بن زيمة إلى ريال مدريد عام 2009 قادما من ليون، في فترة انتقالات تاريخية شهدت أيضا قدوم كريستيانو رونالدو، وكاكا، وتشابي ألونسو.

أما القائد الثالث لريال مدريد، فسيكون الفرنسي الآخر رافاييل فاران، حال استمر المدافع في صفوف الفريق، في ظل الأنباء عن إمكانية رحيله أيضا، بعد أن قضى 10 أعوام مع الفريق، بحسب "آس".

القائد الرابع لريال مدريد وأول قائد إسباني هو ناتشو فيرنانديز، صاحب الـ31 عاما، وهو من أبناء الفريق الملكي، لكن من المتوقع ألا يلعب دورا أساسيا مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

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