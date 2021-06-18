شاهد.. مدرب روسيا يرد بطريقته الخاصة على رونالدو

المصدر: البيان الإلكتروني

رد مدرب منتخب روسيا لكرة القدم ستانيسلاف تشيرتشيسوف بطريقته الخاصة على كريستيانو رونالدو، بشربه زجاجة كوكاكولا في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة منتخب بلاده وفنلندا، في يورو 2020، التي انتهت بفوز روسيا 1-0.

وقام مدرب المنتخب الروسي بفتح إحدى عبوات كوكاكولا وشرب كمية منها في اشارة منه لامتعاضه مما فعله النجم البرتغالي.

واحتل رونالدو، عناوين الصحف في وقت سابق من هذا الأسبوع، عندما أزال زجاجتين من كوكاكولا، خلال مؤتمره الصحفي، وطالب بـ "شرب الماء".

وبعد أيام من تجاهل رونالدو لمشروب غازي، اتبع بول بوغبا، نجم فرنسا المسلم، السلوك نفسه، وأزال زجاجة مشروب كحولي وضعت أمامه في مؤتمر صحفي، واعتبرت وسائل الإعلام الأوروبية، تصرفه أمرا طبيعيا، ولم تبادر الشركة المنتخب للمشروب الكحولي، الرد على اللاعب كما فعلت كوكاكولا، فيما لم يبد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أي خطط لتوبيخ رونالدو أو بوغبا.

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