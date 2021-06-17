بكاء حار للقائد راموس خلال وداعه ريال مدريد

المصدر: أ ف ب

أجهش قائد ريال مدريد سيرخيو راموس (35 عاما) بالبكاء لدى وداع انصار ريال مدريد خلال مؤتمر صحافي الخميس، واصفا رحيله عن النادي بالقرار الاكثر صعوبة في مسيرته.

وخاض راموس 671 مباراة في صفوف الفريق الملكي وسيبقى اسمه مدونا باحرف ذهبية في تاريخ النادي الذي قاده إلى احراز بطولة اسبانيا خمس مرات ودوري ابطال اوروبا اربع مرات.

وقرر راموس الرحيل لعدم التوصل الى اتفاق مع مجلس ادارة النادي لتجديد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو الحالي وبالتالي سيصبح لاعبا حرا اعتبارا من الاول من يوليو.

وادلى راموس ورئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريس بتصريحين مقتضبين خلال تكريم اللاعب في احدى غرف مركز تدريب النادي بحضور عائلة راموس.

وقال راموس "لقد أتت اللحظة، ربما تكون اللحظة الاصعب في حياتي لانك لا تريد حقا الرحيل عن ريال مدريد".

واضاف "ساندني انصار النادي في الاوقات الحلوة والمرة. كنت اتمنى وداعهم على ارضية الملعب".

وتابع "حقبة رائعة يتم اسدال الستارة عليها وكانت فريدة في حياتي، لكن صفحة مثيرة ستبدأ وادخلها برغبة كبيرة لابراز موهبتي لسنوات عدة قادمة".

واعرب عن رغبته في حصد "المزيد من الالقاب" مشيرا الى ما يقوم به اليوم "ليس وداعا بل اراكم لاحقا لاني ساعود الى ريال مدريد عاجلا اما اجلا".

في المقابل، اعتبر بيريس بان رحيل راموس "ليس يوما سهلا" متذكرا تعاقده مع مدافعه من اشبيلية عندما كان في التاسعة عشرة من عمره مقابل 27 مليون يورو.

واضاف بيريس "وصل الى النادي وكان يريد تحدي الجميع" واصفا راموس بانه "بلا شك احد اساطير النادي. لقد تطورت كلاعب هنا واصبحت قائدنا الرمز لسنوات عدة".

وعانى راموس في الموسم المنصرم من كثرة الاصابات وتحديداً في فخذه الأيمن وربلة الساق اليسرى وكوفيد-19 وأخيرًا في العضلة الخلفية لفخذه الايسر، ولم يخض سوى 5 مباريات منذ بداية 2021.

ولعب راموس طيلة الموسم المنصرم 21 مباراة في مختلف المسابقات، وهو أدنى عدد له من المباريات خلال 15 موسماً قضاها في رحاب النادي.

ولم تعرف بعد الوجهة المستقبلية لراموس.

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