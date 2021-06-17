ماكجين يسخر من رونالدو ويطلب كوكا كولا.."فيديو"

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

سخر جون ماكجين نجم اسكتلندا، من كريستيانو رونالدو، بطلب المشروب الغازي كوكا كولا لدى وصوله إلى مؤتمر صحفي اليوم، للحديث عن مباراة اسكتلندا وإنجلترا مساء الغد، في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020.

واحتل رونالدو، عناوين الصحف في وقت سابق من هذا الأسبوع، عندما أزال زجاجتين من كوكاكولا، خلال مؤتمره الصحفي، ويطلب بتحد بـ "شرب الماء".

ويكتسب اتجاه تجاهل الرعاة الرسميين الكثير من الزخم الآن، مع قيام نجم إيطاليا، مانويل لوكاتيللي، بإزالة كوكاكولا من مؤتمره الصحفي، فيما تفيد التقارير، بأن شركة المشروبات الغازية العملاقة، تلقت خسائر بقيمة 2.8 مليار جنيه إسترليني، من قيمة حصتها خلال تداول وول ستريت الاثنين الماضي، ما دفعها إلى سرعة التعليق على تصرف رونالدو.

وبعد أيام من تجاهل رونالدو لمشروب غازي، اتبع بول بوغبا، نجم فرنسا المسلم، السلوك نفسه، وأزال زجاجة مشروب كحولي وضعت أمامه في مؤتمر صحفي، واعتبرت وسائل الإعلام الأوروبية، تصرفه أمر طبيعي، ولم تبادر الشركة المنتخب للمشروب الكحولي، الرد على اللاعب كما فعلت كوكاكولا، فيما لم يبدي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أي خطط لتوبيخ رونالدو أو بوغبا.

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