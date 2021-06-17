سيتي .. مواجهات صعبة في الموسم الجديد

المصدر: (لندن - أ ف ب)

يواجه مانشستر سيتي بداية صعبة لموسم 2022-2021 في الدوري الانجليزي لكرة القدم، حيث يبدأ حملة الدفاع عن لقبه بمواجهات من العيار الثقيل في المراحل السبع الأولى بموجب القرعة التي سحبت أمس. ويحلّ سيتي ضيفاً على توتنهام في المرحلة الأولى المقرّرة في 14 أغسطس، ثم يلتقي تباعاً ارسنال، ليستر سيتي وتشلسي. ولن تكون مهمة تشلسي بطل أوروبا، سهلة في بداية الموسم، حيث يواجه بعد مباراته الافتتاحية ضد جاره كريستال بالاس، كلاً من ارسنال، ليفربول، استون فيلا، توتنهام ومانشستر سيتي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز